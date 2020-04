Coronavirus : maintenir le lien social, coûte que coûte

Après les premiers jours d’urgence pour organiser la continuité des services publics, les collectivités se sont attaquées à un enjeu crucial : préserver un lien entre et avec les habitants, malgré le confinement, quitte à aller parfois au-delà de leurs compétences. Un lien certainement plus facile à entretenir en milieu rural, où tous les habitants se connaissent.

« C’est un peu la revanche des villages, juge ­Bruno ­Loustalet, maire [SE] de ­Thil [1 100 hab., Ain]. Nous avons la chance de pouvoir compter sur des solidarités qui préexistaient. » Dans ce village périurbain, le Club du temps libre, animé par une élue municipale et réunissant une bonne partie des « anciens », a constitué un petit réseau social qui permet de veiller les uns sur les autres. Quant aux agents du service scolaire, ils ont lancé auprès des enfants un concours de dessins, qu’ils doivent afficher à leurs fenêtres. Une initiative parmi tant d’autres, que le ministère de la ­Cohésion des territoires tente de rassembler sur un site dédié à l’aide du hashtag #TousMobilisés, qui recense les « territoires engagés » face à la crise du coronavirus.

Pour maintenir le lien social, à défaut d’une présence physique, la possibilité offerte aux habitants de dialoguer est une option retenue par de nombreuses collectivités afin de lutter contre l’isolement et la déprime que peut engendrer le confinement.

Le département de la ­Creuse a ainsi étendu un dispositif existant : une ligne téléphonique initialement destinée aux personnes âgées isolées est passée en numéro vert gratuit, désormais accessible à l’ensemble de la population 7 jours sur 7. « Cette ligne facilitera les échanges avec des professionnels formés à l’écoute. Elle sera également un moyen de repérer des situations fragiles et, le cas échéant, de les faire remonter aux services sociaux du département », explique ­Sophie ­Queriaud, directrice générale adjointe, chargée du pôle « cohésion sociale ». L’équipe, composée de trois chargées d’assistance pour les appels de convivialité, pourra être renforcée si besoin, et le sera sans doute : avant l’ouverture à tous de la ligne, le nombre d’appels avait déjà plus que doublé après ­l’annonce du confinement (de 140 à 300 par jour).

A ­Ornans (4 400 hab.), dans le ­Doubs, la mairie a coordonné un système de parrainage offrant la possibilité à des Ornanais bénévoles d’appeler les personnes ­isolées qui le souhaitent. Enfin, la commune de ­Saint-Médard-en-Jalles (31 100 hab.), en ­Gironde, a activé une cellule de soutien psychologique compo­sée de sept psychologues de la direction de la petite enfance et de la parentalité, qui se relaient pour offrir des « espaces de parole neutres et bienveillants ».

Les mairies prennent aussi le relais des associations dont les bénévoles ne peuvent plus assurer leur mission, notamment la distribution de nourriture. A ­Saint-Etienne (172 600 hab.), par exemple, l’équipe des Restos du cœur est passée de quarante à quatre personnes. Pour assurer la continuité de l’aide aux plus démunis, les services municipaux ont réactivé la ­récupération des colis alimentaires. « Nous avons ouvert une plate­forme téléphonique où les habitants peuvent se déclarer bénévoles, indique le maire [LR], ­Gaël ­Perdriau. Nous les affectons soit en soutien de nos propres services, soit auprès de la banque alimentaire qui sert de catalyseur pour toutes les associations de la ville. »

Même chose à ­Grenoble (158 500 hab.), où le travail s’effectue en collaboration avec les associations. « Etre en première ligne fait partie de la mission des élus locaux, assure ­Emmanuel ­Carroz, adjoint [rassemblement citoyen, de la gauche et des écologistes] au maire, délégué à l’égalité des droits et à la vie associative. On prête nos bras ! » Selon lui, « il ne s’agit pas de ­s’organiser individuellement, mais de manière collective. Les associations connaissent le terrain et nous devons agir en respectant leurs conditions. » Jusqu’à 500 repas sont ainsi livrés chaque matin. Le département de la ­Seine-et-Marne a, quant à lui, activé le dispositif « Seine-et-Marne entr’aide » afin de permettre à des bénévoles de prêter main-forte à des associations ou à des communes pour mener des missions de ­solidarité auprès des publics les plus fragiles.

Cela vaut aussi en milieu rural, même si les équipes municipales sont encore plus réduites. A Landifay-et-Bertaignemont (Aisne), les 270 habitants peuvent compter sur le dévouement de leurs élus. Ces derniers déposent le pain et impriment les devoirs et attestations d’autorisation de déplacement pour ceux qui ne disposent pas d’imprimante. A ­Ornans, grâce à un partenariat avec un supermarché, les agents municipaux livrent chaque semaine des paniers de première nécessité aux personnes les plus isolées et dans l’incapacité de sortir. Objectif : préserver le lien social.

Avec le hashtag #Culturecheznous, le ministère de la Culture recense toutes les initiatives à l’œuvre pour faire venir la culture à domicile. Du côté des collectivités, les idées ne manquent pas non plus. Nombreuses sont celles à avoir ouvert à tous leur médiathèque numérique. Lille (232 800 hab.) partage aussi les collections de ses musées et les spectacles donnés la saison passée à l’opéra.

D’autres, comme Lamballe (13 400 hab., Côtes-d’Armor), ont ouvert une page Facebook. Sur animetaculture.fr, les internautes retrouvent tous les jours le contenu culturel sélectionné par les membres du réseau. A Grenoble, le festival 100 % numérique et gratuit Fête comme chez vous a été ouvert dès le 20 mars, là encore par le biais de Facebook, sur la page de la ville. Tous les jours, les associations grenobloises se mobilisent pour proposer un cours de sport, un tuto de cuisine ou de loisirs créatifs, une séance de cinéma pour les plus jeunes et un événement culturel comme un concert, un spectacle ou une découverte d’artiste.

Comment assurer des missions supplémentaires tout en répondant au souhait d’être utile à de nombreux habitants ? Certaines collectivités ont établi un recensement des volontaires sur des plateformes existantes ou créées ad hoc. Ainsi, Montreuil (109 900 hab.) a mis en place le dispositif d’entraide citoyenne « les volontaires de ­Montreuil » qui offre la possibilité aux habitants d’apporter leur soutien aux agents du service public travaillant à la protection des personnes âgées, vulnérables ou isolées.

Les premières missions proposées tournent autour de l’aide au recensement et du suivi téléphonique des personnes vulnérables et âgées ; de la remontée d’informations sur les difficultés de terrain rencontrées dans les quartiers prioritaires de la ville et de la mise en place de permanences téléphoniques et d’opérations de rappel des ­personnes ­identifiées.

Orléans (435 200 hab.), pour sa part, a sollicité son prestataire de civic tech, Cap collectif, pour ouvrir sur sa plateforme de démocratie participative un plan d’entraide à l’échelle du département. L’idée : effectuer une mise en relation directe et sécurisée des citoyens grâce à une plateforme existante. Concrètement, ce dispositif, désormais généralisé par Cap collectif à toutes ses collectivités clientes, rassemble les citoyens afin qu’ils proposent mutuellement leurs services en matière de garde d’enfants, courses, achat de médicaments… Un succès, puisque plus de 200 propositions ont déjà été recensées sur ces plateformes. Une action identique a été organisée par la commu­nauté de communes du Gresivaudan (43 communes, 101 100 hab.) pour l’impression de formulaires, le dépannage informatique, les courses de première nécessité… Elle génère, au total, 237 propositions !

Dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ou à domicile, le confinement est lourd de conséquences. Au-delà des actions de portage de repas, de nombreuses collectivités (départements, communes ou régions) ont pris des initiatives pour limiter l’isolement. La région ­Auvergne - Rhône-Alpes a, par exemple, déployé cinq robots de téléprésence – permettant, avant, aux enfants malades de suivre leur scolarité – dans les établissements de ­Pollionnay, ­Anse, ­Villefranche-sur-Saône et Beaujeu. Les résidents pourront échanger à distance et visuellement avec leurs proches.

Dès le début du confinement, Saint-Etienne métropole (53 communes, 404 000 hab.) a mis à disposition des tablettes pour que les seniors gardent le lien avec leur famille par le biais de Skype. Dans les Hauts-de-Seine, l’Institut des Hauts-de-Seine, association départementale à vocation sociale, a instauré une permanence téléphonique quotidienne pour les 500 seniors du projet Juvenior de Fontenay-aux-Roses et de ­Châtenay-Malabry.

La crise a créé de nouvelles solidarités, reste à les faire perdurer une fois la tempête passée.

« Nous pouvons tous faire acte de soin »

Cynthia fleury, philosophe et psychanalyste, professeure titulaire de la chaire « humanités et santé » au Conservatoire national des arts et métiers.

Que signifient les initiatives émanant des collectivités pour maintenir du lien social ?

Cela vient rappeler que le maintien du capital social est l’une des choses les plus importantes dans l’Etat de droit : tout s’écroule s’il ne se maintient pas. Une définition beaucoup plus extensive de ce qu’est le soin, et qui dépasse tous les métiers de la santé, voit le jour ; nous nous apercevons que nous pouvons tous faire acte de soin et avons tous une part à prendre dans le maintien de ce lien social : caissiers, maires, livreurs, postiers…

Ce lien est essentiel pour tenir en situation d’urgence et faire face à l’angoisse sanitaire, mais aussi économique. Les acteurs publics s’organisent et les mairies sont en première ligne. On voit que, du petit au grand acte de l’urgence, de la réanimation, chacun peut prendre sa place dans la chaîne.

Cela se traduit aussi par le retour en force des services publics ?

Comme dans toute situation d’urgence, inédite, exceptionnelle, nous inventons des alternatives, des principes dérogatoires, et nous devons trouver la bonne combinaison entre l’accélération, l’effi­cacité et des règles éthiques et équitables. Par exemple, dans le cadre des marchés publics, on ne peut pas classiquement suivre nos règles technocratiques qui sont celles d’un régime qui n’est pas celui de l’exception. Dans l’adversité on redécouvre que les meilleurs outils de stratégie collective dont nous disposons restent les services publics, assurés par l’Etat et les collectivités. Ce sont des acteurs légitimes et ils nous rassurent un peu : ils peuvent rendre des comptes, ce qui est important pour des questions de responsabilité et de transparence. Il y a une prime, non pas aux sortants, mais à la légitimité classique et traditionnelle du politique dans son sens public.

Nous sommes en train de « réanimer » nos rapports sociaux ?

Cet inédit systémique, qui croise la crise sanitaire, économique et demain, sans doute, sociale, nous oblige à produire des écosystèmes résilients, à repenser notre fonctionnement de société, démocratique… Et c’est la force de la résilience : plus on la prépare tôt, meilleure elle sera. Il ressort déjà que les territoires seront l’une des clés, demain, pour endiguer les problèmes systémiques.

Si l’on ne va pas vers une consolidation d’une autonomisation locale de circuits d’approvisionnement et d’alimentation, par exemple, on ne pourra pas lutter correctement contre ces failles systémiques qui seront amenées à se reproduire. Il faut revenir à une territorialité très importante. C’est le niveau méta qui nous renvoie à la nécessité de faire, enfin, le grand acte de décentralisation que l’on doit réaliser depuis toujours.