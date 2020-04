« Les comptes des collectivités ne doivent pas être manipulés »

[Entretien] Finances locales

Publié le 03/04/2020 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

La demande de cinq associations d’élus, dont l'AMF, dans un courrier commun daté du 23 mars 2020, de flécher les dépenses des collectivités liées à la crise sanitaire en section d’investissement a mis en colère Philippe Laurent, le secrétaire général de l'Association des Maires de France et maire de Sceaux. Il explique dans la Gazette les raisons de son opposition ferme à cette demande.

Etat et collectivités locales

Pourquoi vous opposez-vous à ce que les dépenses engagées par les collectivités dans le cadre de la gestion des effets liés à la crise sanitaire puissent être imputées en section d’investissement ?

Le propre des règles comptables, c’est de permettre aux comptes de fournir une image « fidèle » de la situation économique de l’entité. Ce doit être vrai également pour les collectivités publiques. Même si l’Etat, malheureusement, s’en affranchit régulièrement, les collectivités locales doivent être exemplaires en la matière : il en va de leur crédibilité.

A partir du moment où la crise sanitaire dégrade la situation financière (avec des dépenses en plus et des recettes en moins), cela doit se traduire clairement dans les comptes et ne pas être « camouflé » par des manipulations comptables. Si, à ...