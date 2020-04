Prévention des risques

Les préventeurs au plus près de la lutte contre le Covid-19

Publié le 03/04/2020 • Par Solange de Fréminville • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Gilles-Lefrancq

Les spécialistes de la santé et de la sécurité au travail de la territoriale font de la prévention au plus près du terrain pour assurer la continuité des services en évitant les contaminations. Une organisation au cas par cas, avec les moyens du bord et en écoutant sans tabou ceux qui vont au travail « la peur au ventre ».

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Coronavirus

Fonction publique territoriale

Maladie professionnelle fonction publique

Management fonction publique