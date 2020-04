Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 27 mars au 3 avril sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Déchets (1) – Entre la baisse du volume des poubelles et les agents touchés par le Covid-19, le secteur des déchets est très impacté à Paris. C’est ainsi que Le Parisien résume la situation dans la capitale. Le service propreté a enregistré une baisse de 40% des déchets ménagers depuis le début du confinement, un constat qui s’explique notamment par la fermeture de la plupart des commerces et… par le départ de nombreux Parisiens en province juste avant la mise en place du confinement. Mais les agents de propreté restent « en première ligne », comme le souligne l’article. Si la ville de Paris assure avoir pris toutes les mesures de sécurité sanitaire et de protection, pas moins de 50 agents souffrent du Covid-19.

Déchets (2) – Afin d’assurer le transport des déchets au sein de l’Union, la Commission européenne a publié un document d’orientation accompagné de quelques recommandations. Le texte, cité par Environnement magazine, souligne l’importance d’assurer le maintien des corridors de circulation et recommande, donc, aux entreprises d’utiliser les voies réservées mises en place. La Commission appelle aussi les Etats à bien identifier ces dernières, ainsi que les « points de passage frontaliers internes pertinents ».

Désinfection – Alors que de nombreuses collectivités entreprennent de larges campagnes de désinfection des rues – sans que l’efficacité soit réellement démontrée – les produits utilisés (désinfectants, bactéricides, fongicides) ne sont pas neutres pour l’environnement. C’est ce qu’affirme Florence Denier Pasquier, présidente de France Nature Environnement, au site Reporterre. Elle craint en particulier pour « les milieux aquatiques ». Autres motifs d’inquiétude : l’impact de ces produits dans les stations d’épuration et le risque de pollution dans les communes qui disposent d’un réseau séparatif pour les eaux pluviales.

Virus – Afin d’aider le personnel soignant à appréhender la gestion des risques et du virus, le Haut conseil de la santé publique (HCSP) a publié, sur son site Internet, plusieurs avis, recommandations et préconisations. En plus de la question de la ventilation des bâtiments, le HCSP a étudié celle des effluents des patients vers les réseaux d’assainissement. Sachant que la plupart des coronavirus peuvent être efficacement inactivés avec de l’eau de Javel, le Haut conseil délivre, dans une note spéciale, une procédure d’entretien des toilettes et les dispositions pour protéger les agents intervenant sur les réseaux des eaux usées [lire aussi notre article].

EnR – Toutes les filières industrielles sont touchées par la crise sanitaire et celle des énergies renouvelables n’y échappent pas. Comme le signale Batiactu, de nombreux chantiers sont arrêtés et des appels à projets suspendus. La ministre de la Transition écologique et solidaire a donc présenté différentes mesures de soutien : délais supplémentaires pour les chantiers en cours, soutiens aux porteurs de projets et gel des tarifs d’achat de l’électricité pour les petits projets de toitures solaires alors qu’ils devaient baisser le 1er avril.

Chaleur – Comment les collectivités gèrent les réseaux de chaleur et les chaufferies bois pendant la crise du Covid-19, informations juridiques concernant les marchés publics… La FNCCR a publié une seconde lettre d’information pour aider les collectivités à assurer la continuité du service public de la chaleur pendant la crise sanitaire.

Stationnement – Paris, Lyon et Bordeaux ne sont pas les seules villes à avoir instauré la gratuité du stationnement. Le site Caradisiac a en effet publié une liste complète de toutes les agglomérations et communes qui ont pris une telle mesure. Avec une précision concernant les parkings souterrains.

Et aussi…

Parmi les nombreux événements reportés ou annulés, L’Express annonce que la Cop 26, qui devait se tenir en novembre à Glasgow, a été reportée à l’année prochaine ;

En Vendée, les gendarmes ont constaté que les routes peu fréquentées actuellement provoquaient de nombreux excès de vitesse [France 3].