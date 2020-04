Coronavirus : coup de chaud sur le budget des régions

Crise sanitaire

Publié le 08/04/2020 • Par Pascale Tessier • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

La crise sanitaire rebat les cartes des budgets des régions, alors que cette dernière année de mandat devait renforcer encore l'investissement.

On efface tout et on recommence ! Alors que les régions s’étaient attelées à contenir leurs dépenses de fonctionnement et à poursuivre leur effort d’investissement reparti à la hausse l’an passé, le coronavirus est venu plomber feuilles de route et budgets primitifs. En abondant le fonds de solidarité, elles ont grignoté leurs marges de manœuvre, dans un contexte de moyen et long termes devenu nébuleux.

Il était déjà très compliqué de comparer 2019 à 2020 d’un point de vue budgétaire. « Un vrai bouleversement », résumait il y a encore quelques semaines William Tissandier, conseiller « finances » à l’association Régions de France. Il fallait faire le deuil du 1,5 milliard d’euros reversé à l’Etat dans le cadre de la réforme de l’apprentissage, mais aussi considérer l’incertitude liée aux capacités de celui-ci à honorer sa participation dans les contrats de plan à achever. Il était aussi nécessaire de revoir la consommation des fonds européens, espérer que les retraitements permissent de ne pas dépasser la hausse des dépenses de fonctionnement fixée par le pacte de Cahors, ou compter sur les réelles parts de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ( CVAE ) – la recette fiscale la plus importante – et de TVA qui leur sont attribuées.

Comparatifs hasardeux

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Finances E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club finances pendant 30 jours J’en profite

Cet article est en relation avec le dossier