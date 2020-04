[EXCLUSIF] Crise sanitaire

Coronavirus : un choc pour les finances locales en outre-mer

Publié le 03/04/2020

Sylvie Luneau

En outre-mer, à l'exception notable de Saint-Pierre et Miquelon et Wallis-et-Futuna, le coronavirus se propage à une vitesse folle. Le Club Finances publie la première modélisation de FCL-Gérer la cité de l’impact de l'épidémie sur les départements et régions ultra-marins (et collectivités uniques). La menace porte sur les baisses de fiscalité en particulier de l'octroi de mer. Les conséquences devraient être différentes selon les territoires.

Stéphane Masse et Jean-Christophe Bergé Directeurs de mission associés à FCL-Gérer la Cité