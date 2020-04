Le confinement, une double peine pour les personnes en situation de handicap

Handicap

Publié le 02/04/2020 • Par Catherine Maisonneuve • dans : France

Le Collectif Handicaps lance une alerte sur la continuité des accompagnements en établissements et à domicile. Des initiatives territoriales et locales commencent à prendre corps.

« A Quérénaing, le Covid-19 emporte, en trois jours, une mère et son fils handicapé », annonce La Voix du Nord du 31 mars qui relaie le cri d’alerte sur le manque de moyens du maire de ce village de 950 habitants, Didier Joveniaux.

Contacté par la Gazette, celui-ci relate le décès de cette administrée de 80 ans à l’hôpital de Valenciennes et de son fils aîné de 60 ans, handicapé mental, mort à la maison deux jours après elle et tous deux enterrés le 1er avril. De retour de son établissement et service d’aide par le travail (Esat) chez sa mère comme chaque week end, ce fils de santé fragile tousse, sa mère transportée à l’hôpital de Valenciennes y meurt, son frère cadet vient habiter avec lui pour l’aider et le retrouve mort le surlendemain matin.

« Hôpital, Esat, service d’aide à domicile ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier