Municipales 2020 : ces maires qui jouent les prolongations

Publié le 02/04/2020 • Par Pascale Tessier • dans : France

Quel qu’ait été le résultat au premier tour des élections municipales, les maires sortants sont restés en place. Successeur désigné par les urnes ou pas, ils ont repris du service pour gérer la crise.

Maire de Verneuil-sur-Seine (Yvelines, 15500 hab.) et président de la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise (411000 hab.), Philippe Tautou (LR) savait que la quille ne viendrait « pas avant trois semaines », le temps de voir désignés les adjoints au sein des conseils municipaux. Après, il prévoyait des vacances. « Mais c’est bien dans la vocation de l’élu de se mettre à la disposition de sa population et après 31 ans de mandat je ne suis plus à 3 ou 4 mois. »

Le premier tour achevé par un ballottage ne lui permet pas d’associer un successeur à la gestion courante, il réserve aux futurs élus les décisions importantes. « Mais si la situation devait durer » il ferait « différemment. »

Retour retardé à la vie civile

Même cas de figure pour Jean-Hugues Bonamy (UDI) maire de Bernay ...

