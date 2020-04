Ordonnance Covid-19

Les nouvelles dates budgétaires et fiscales pour 2020

Publié le 02/04/2020 • Par Fabian Meynand • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Analyses finances, France

©miracoure - Adobe Stock

Il se sera passé deux jours entre la promulgation de la loi « d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 » et la publication de l’ordonnance du 25 mars 2020 « relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 ». Deux textes « d’urgence » qui ont permis de rassurer les collectivités locales quant à leurs échéances budgétaires et fiscales, avec néanmoins une modification entre les deux textes (s’agissant des dépenses d’investissement pouvant être engagées, liquidées et mandatées avant l’adoption du budget) qui a pu légitimement, dans l’esprit de certains, semer quelque peu le doute. L’occasion ici de revenir sur les dispositions à retenir !

