Simplification des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables

Energie

Publié le 02/04/2020 • Par Brigitte Menguy • dans : Textes officiels, TO parus au JO

Un décret adapte les dispositions réglementaires du code de l’énergie à la nouvelle rédaction de l’article L. 321-7 issu de l’ordonnance n° 2019-501 du 22 mai 2019 portant simplification de la procédure d’élaboration et de révision des schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables et des articles L. 342-1 et L. 342-12 du code de l’énergie issus de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat.

Désormais, le préfet de région fixe la capacité globale du schéma, qui est élaboré par RTE en accord avec les gestionnaires de réseaux, avant d’approuver le montant de la quote-part. Le texte clarifie aussi sans les modifier les définitions des différents périmètres d’application du schéma et de mutualisation des coûts, qui ont donné lieu à des contentieux répétés.

Certaines dispositions permettent en outre au gestionnaire de réseau d’anticiper le schéma suivant en engageant en amont des études ou des procédures, dont les coûts seront reportés sur le schéma auquel ils correspondent. Le texte modifie enfin les articles D. 321-10 et D. 342-22 afin de tenir compte du fait que les installations de faible puissance sont désormais inscrites dans le schéma, ce qui facilite la gestion des capacités. Enfin, le seuil de paiement de la quote-part est porté à 250 kVA.