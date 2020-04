Accueil

Des bâtiments vacants ouverts à la colocation pour les plus précaires

Publié le 03/04/2020 • Par Rouja Lazarova • dans : France, Innovations et Territoires, Régions

Karanov images / Adobestock

Caracol utilise des bâtiments vacants pour loger des personnes isolées et précaires, ainsi que des réfugiés, grâce à une colocation mixte et solidaire. Il s'agit à la fois d'héberger sur le moyen terme des personnes en difficulté et d'oeuvrer pour l'intégration des réfugiés, tout en générant des économies pour le propriétaire.

