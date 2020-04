Violences conjugales et confinement : la lettre du gouvernement aux maires

Aide aux victimes

Dans un courrier daté du 31 mars qu’a pu consulter La Gazette, les ministres Marlène Schiappa, Jacqueline Gourault et Sébastien Lecornu rappellent que les remontées de terrain font état d’une recrudescence des violences conjugales et affirment le rôle “essentiel” que peuvent jouer les maires pour détecter et orienter les victimes de violences conjugales.

Le confinement est «malheureusement propice à une recrudescence des violences conjugales», écrivent sans détour les ministres dans une lettre conjointe adressée aux édiles et datée du 31 mars, des chiffres à l’appui évoquant une hausse de «32% en zone gendarmerie et de 36% dans la zone de la préfecture de police de Paris».



Le rôle « essentiel » des maires

Face à cette situation, le gouvernement assure être «pleinement mobilisé» et rappelle dans le détail les dispositifs existants et les mesures d’urgence mises en place, notamment la plateforme arretonslesviolences.gouv.fr, l’appel au 17 en cas d’urgence, ou la ligne d’écoute du 3919, et plus récemment la création de points d’accompagnement éphémères à l’entrée de centres commerciaux ou la mise en place d’un système d’alerte via les pharmacies.

Sept mois après le lancement du Grenelle contre les violences conjugales, à l’occasion duquel le Edouard Philippe avait appelé tous les acteurs de terrain à s’engager pour «changer radicalement les choses», les ministres réaffirment le rôle «essentiel» des élus locaux, et en particulier des maires pour «détecter et orienter au mieux les victimes». Il leur incombe de faire connaître l’ensemble des mesures mises en œuvre par le gouvernement et de partager leurs initiatives dans ce domaine. L’objectif : «créer partout en France des territoires engagés dans la lutte contre les violences conjugales».

Penser l’après

Les ministres insistent notamment sur la nécessité de «mettre fin aux cohabitations à risque», et rappellent que l’Etat s’engage à financer 20 000 nuitées d’hôtel ou en centres d’hébergement et de réinsertion sociale pour les femmes victimes de violences conjugales ou pour les conjoints violents. Il est toutefois à noter que de nombreux hôtels ont fermé compte tenu de leur faible fréquentation. A Grenoble par exemple, les femmes qui occupaient des chambre d’hôtel ont du être relogées par le CCAS. Des «réquisitions» sont en cours, notamment pour mettre à l’abri les femmes SDF, a indiqué à la Gazette le cabinet de Marlène Schiappa.



Enfin, les ministres se projettent déjà dans l’après avec une évaluation des mesures mises en place et l’anticipation de prochaines crises. Une mission de quantification des violences conjugales en période de confinement est ainsi confiée à la Secrétaire générale de la Mission interministérielle de protection des femmes (Miprof), Elisabeth Moiron-Braud.

