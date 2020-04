Autorisations d’urbanisme : le principe du silence vaut acceptation est suspendu

Crise sanitaire

Publié le 01/04/2020 • Par Gabriel Zignani • dans : Actu juridique, Analyses juridiques, France

Le gouvernement a publié une ordonnance suspendant notamment le principe du silence vaut acceptation. Maîtres Mona Rousseau et Arthur Gayet, du cabinet Seban et associés, reviennent sur le cas des demandes d'autorisation d'urbanisme.

Bâtiment et travaux publics (BTP)

Avocats au sein du cabinet Seban et associés

Mona Rousseau et Arthur Gayet

Concernant la crise sanitaire et son impact sur le droit de l’urbanisme, la question de la délivrance d’autorisations tacites revient régulièrement.

En effet, rappelons que l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme prévoit que le silence gardé par l’autorité compétente à l’issue du délai d’instruction vaut, sauf exceptions prévues aux articles R. 424-2 et R. 424-3 du même code, autorisation tacite.

Les délais d’instruction de droit commun étant (sauf modifications ou prolongations visées aux articles prévues aux articles R. 423-24 à R. 423-37) d’un mois pour les déclarations préalables, de deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, et de trois mois pour les autres demandes de permis de construire et les ...

