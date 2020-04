La réforme fiscale survivra-t-elle à l’épidémie de coronavirus ?

Opinion

Publié le 01/04/2020 • Par Auteur associé • dans : A la Une finances, Actualité Club finances, France

Pour Eric Julla, directeur du cabinet Ressources Consultants Finances, l’épidémie de Covid-19 préfigure une nouvelle période sur le front des finances des collectivités. Dans un contexte de crise des finances publiques, il pense que le gouvernement ne pourra pas mettre en oeuvre une nouvelle contractualisation des dépenses locales et devra ré-ouvrir le chantier de la suppression de la taxe d'habitation.

La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 comporte diverses dispositions exceptionnelles relatives aux conditions du fonctionnement financier des collectivités territoriales en 2020, dans le contexte exceptionnel actuel de confinement général de la population française.

Parmi elles, la loi adoptée suspend le dispositif de sanctions financières, pour 2020, au titre de la contractualisation mise en oeuvre pour contenir l’évolution des dépenses de fonctionnement du secteur local. Mais ces dispositions d’urgence ne vont-elles pas déboucher sur la nécessité de suspendre aussi la mise en oeuvre, à compter du 1er janvier prochain, de la réforme de la fiscalité locale initiée en loi de finances pour 2020 ?

L’arrêt du dispositif de contractualisation pour 2020

La loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 prévoyait en son article 29 le dispositif de contractualisation de l’évolution des dépenses des plus grandes collectivités locales. Ce dispositif reposait sur les principes suivants :

Un contrat triennal conclu entre le représentant de l’Etat et les régions, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, les départements et la métropole de Lyon ainsi qu’avec les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal, au titre de l’année 2016, sont supérieures à 60 millions d’euros.

Ces contrats devaient déterminer, sur le périmètre du budget principal de la collectivité ou de l’établissement, un objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, un objectif d’amélioration du besoin de financement, et, pour les collectivités et les établissements dont la capacité de désendettement dépassait en 2016 le plafond national de référence, une trajectoire d’amélioration de la capacité de désendettement.

Les V et VI de cet article 29 prévoyaient un mécanisme de sanctions applicables aux collectivités ne respectant pas la norme contractuelle de dépenses fixée dans le contrat signé avec le représentant de l’Etat, ou imposée par celui-ci lorsque la collectivité ou l’établissement public avait refusé de signer ce contrat.

Il était ainsi prévu que :

Lorsque la différence entre le niveau des dépenses réelles de fonctionnement et l’objectif annuel de dépenses fixé dans le contrat est positive, il est appliqué une reprise financière dont le montant est égal à 75 % de l’écart constaté. Le montant de cette reprise ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l’année considérée. Cette disposition visait les collectivités ou établissements ayant signé le contrat.

Pour les collectivités territoriales et établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre n’ayant pas signé de contrat, la reprise financière, si l’évolution de leurs dépenses

réelles de fonctionnement dépasse le niveau arrêté, est égale à 100 % du dépassement constaté.

Dans tous les cas, le montant de cette reprise ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal.

L’article 12 de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 qui vient d’être adoptée ce dimanche 22 mars 2020 prévoit que : « Les V et VI de l’article 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 ne sont pas applicables aux dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’année 2020 des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux trois premiers alinéas du I du même article 29. »

Juridiquement, le dispositif de contractualisation demeure (les I à III de l’article 29) mais le dispositif de sanction prévu au titre de l’exercice 2020 est abrogé. Dans les faits, la contractualisation introduite par la LPFP 2018-2022 est devenue indicative au titre de 2020.

Pourtant, la LPFP 2018-2022 offrait déjà un cadre pour traiter des dépenses exceptionnelles : le respect de la norme d’évolution des dépenses devait en effet s’apprécier en prenant en compte « les éléments susceptibles d’affecter leur comparaison sur plusieurs exercices, et notamment les changements de périmètre et les transferts de charges entre collectivité et établissement à fiscalité propre ou « la survenance d’éléments exceptionnels affectant significativement le résultat ».

On aurait donc pu imaginer que les « dépenses Covid 19 » soient retraitées lors de l’appréciation de la tenue des objectifs contractuels 2020, ces dépenses constituant à l’évidence un élément particulièrement exceptionnel.

C’est un autre choix qu’a fait le législateur en adoptant cet article 12 : il n’y aura, au titre de 2020, aucune sanction en cas de dépassement des objectifs contractuels, que ce dépassement soit lié aux effets de la crise sanitaire actuelle ou pas. Sans doute, la difficulté d’identifier avec précision les dépenses induites par le déploiement du virus a dû jouer. Peut-être qu’une certaine volonté d’apaisement dans la gestion des relations entre les gouvernants et les élus locaux a-t-elle été prise en compte.

Pourra-t-on, en 2021, faire comme s’il ne s’était rien passé ?

A quoi s’attendre pour 2021, dans un contexte de crise majeure des finances publiques ? L’article 12 préfigure-t-il une nouvelle période ?

Recul important des rentrées fiscales de l’Etat (TVA et impôt sur les sociétés notamment, en 2020 et mais aussi 2021) et des collectivités territoriales (DMTO dès la fin de cette année, CVAE en 2021, TVA des régions, …), fortes pressions pour que soient accordés dégrèvements et exonérations pour « sauver » la situation économique du pays conduiront à une réduction importante des moyens « spontanés » de l’Etat et des collectivités territoriales.

Dans un contexte où les recettes des départements vont subir de plein fouet un effet d’accordéon, ou celles des régions et des autres collectivités locales vont connaître de fortes tensions, il n’est pas certain que la mise en oeuvre d’une nouvelle contractualisation des dépenses locales soit si aisée que cela à faire accepter en 2021 par le gouvernement aux parlementaires et aux élus locaux. Le contexte est fondamentalement différent de celui qui prévalait à l’automne 2017, car il conjuguera, lui, récession économique, nécessité de soutenir l’activité et réforme engagée de la fiscalité locale. Certes

l’option d’un « tour de vis » pour les finances locales est possible en 2021, mais est-ce la seule option aujourd’hui envisageable ?

Que deviendraient en effet un débat parlementaire, un débat avec les élus locaux, sur un nouveau projet de loi imposant une nouvelle contractualisation rigoureuse entre l’Etat et les départements ou les EPCI dans une année où ceux-ci s’inquièteront des aléas qu’entraîne le transfert de ressources nationales sensibles à la conjoncture économique, comme l’est le produit de la TVA ? Qui pourra imposer une nouvelle contractualisation drastique aux villes, quand en parallèle, l’Etat trouverait opportun d’accorder une dizaine de milliards d’euros supplémentaires (non financés actuellement) d’allègement de taxe d’habitation ?

Est-il envisageable, et politiquement défendable, d’organiser en 2021 une nouvelle contractualisation contraignante pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics dans un contexte où chacun s’accorde à penser qu’il convient de prendre des mesures de sauvegarde quoi qu’il en coûte ?

Les méthodes du passé récent (contractualisation pour maîtriser l’évolution des dépenses locales, réforme de la fiscalité locale pour redistribuer du pouvoir d’achat individuel) sont sans doute aujourd’hui les « victimes » collatérales du Covid-19. Ne faut-il pas, d’ores et déjà, annoncer la suspension de l’application de la réforme de la fiscalité locale pour 2021, d’autres urgences pouvant s’imposer plutôt que de consentir cette ristourne fiscale aux contribuables les plus aisés ? Ne faudra-t-il pas préserver l’autonomie fiscale des départements et du bloc communal, pour leur permettre d’adapter leurs ressources, notamment en région Ile-de-France, au soutien au secteur productif, sanitaire et social, et aux populations les plus touchées par les effets actuels, et sans doute futurs, de la crise sanitaire et économique en cours ?

Et si, au contraire, la crise actuelle conduisait donc plutôt à un moratoire de la réforme de la fiscalité locale, et à laisser le temps de rebâtir une organisation financière cohérente pour les collectivités territoriales, autour du respect de principes simples, de respect de l’autonomie fiscale et de l’autonomie de gestion et de prise en compte, par elles, du contexte et des priorités nationaux. N’oublions pas que la clause de compétence générale peut permettre, par exemple, aux collectivités de constituer des stocks de masques respiratoires… Qui, demain, ira engager un contrôle de légalité pour contester des dépenses d’intervention urgentes, des soutiens à l’activité économique y compris hors champs de compétence de telle ou telle collectivité ?

N’est-ce pas ce qu’indiquait entre les lignes le Président de la République, lors de sa dernière allocution télévisée ? Quand il déclare « toutes les réformes en cours sont suspendues, à commencer par la réforme des retraites » peut-on imaginer qu’il exclurait de ce moratoire la reforme généralisant la suppression de la TH à compter de 2021 et que cette réforme-là, elle seule, échapperait à ce moratoire ?

Si plus rien ne doit être comme avant, alors le chantier des finances locales doit être réouvert autrement que par la suppression irréfléchie d’impôts locaux. Si plus que jamais la solidarité nationale doit jouer, les collectivités locales doivent pouvoir en prendre leur part et les contribuables locaux les plus aisés y contribuer. Qui peut penser que l’objectif de réduction des prélèvements obligatoires dont la suppression de la TH était l’un des fleurons, est toujours la clé de voûte des choix budgétaires de l’Etat ?

Mais la situation sanitaire rétablie, devra aussi se poser la question de savoir si la République décentralisée peut se passer d’un contribuable « universel » local ? Plutôt que de pérenniser la suppression de la TH, il sera temps de refonder le mode de contribution des habitants, de tous les habitants, au financement des services publics locaux.

Dans les mois qui viennent, les objectifs de baisse de la dépense publique ne vont-ils pas laisser place à la volonté (nécessité ?) à réhabiliter l’impôt ?