Comment les missions locales se mobilisent en faveur des jeunes incarcérés

Social

Publié le 09/04/2020 • Par Rouja Lazarova • dans : Innovations et Territoires, Régions

Un dispositif d’insertion professionnelle a été adapté par le département de la Vienne pour les jeunes de 18 à 30 ans détenus en prison.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Chiffres-clés Financements : 13 500 € (Direccte, ministères de l’Intérieur et de la Justice). Partenaires : Service pénitentiaire d’insertion et de probation, centre pénitentiaire de Vivonne.

Créé en 2004, à l’initiative du groupe industriel Schneider Electric, « 100 chances, 100 emplois » est un dispositif d’insertion professionnelle destiné aux jeunes de 18 à 30 ans. Ces derniers sont d’abord pris en charge par un coach qui les aide à préciser et à présenter leur projet professionnel, puis parrainés par une entreprise et accompagnés par une mission locale pendant six mois. Dans la Vienne, « nous avons déployé le dispositif il y a trois ans. Les résultats sont très positifs car 70 % des jeunes trouvent un emploi ou une formation qualifiante », relate Frédéric Garcia, chargé de projets à la mission locale Nord Vienne, à Châtellerault (lire ci-dessous).

Grand oral

Intervenant aussi au cen tre pénitentiaire de Vivonne, il a eu, avec ses collègues des deux autres missions locales ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne