Coronavirus : Les associations d’élus réclament plus de souplesse pour aider les entreprises

Publié le 31/03/2020 • Par Frédéric Ville

Les associations d'élus locaux ont écrit deux courriers au Premier ministre pour demander plus d'agilité dans leurs possibilités d’aides aux entreprises. Avec plus ou moins de succès.

A l’Association des petites villes de France (APVF), le président Christophe Bouillon s’inquiète dans un courrier adressé le 26 mars au Premier ministre du manque de leviers dont disposent les maires pour venir en aide aux entreprises impactées par la crise sanitaire du Covid-19 : « De nombreuses petites villes souhaitent pouvoir agir plus directement pour aider les entreprises à surmonter ce cap difficile. Ces mesures complémentaires, prises par les communes et les intercommunalités, pourraient utilement relayer et renforcer les mesures prises par l’Etat et les régions, et notamment le Fonds de solidarité pour aider les entreprises ». Et d’invoquer la « connaissance du tissu local et de la réalité des besoins » propre aux maires.

