Contrôle du confinement : les élus urbains déplorent les flous du gouvernement

Publié le 31/03/2020 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

© Bertrand Holsnyder

Après deux semaines de confinement, les élus de France urbaine ont fait le point sur les problématiques rencontrées en matière de sécurité. Ils relèvent notamment des difficultés de coordination entre les policiers municipaux et nationaux, et pointent l’ambiguïté qui pèse sur les pouvoirs des maires en matière de couvre-feux et d’ouverture des marchés.

