Prêts bancaires : malgré le coronavirus, les collectivités restent sereines

Financement

Publié le 01/04/2020 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Les services des finances des collectivités s’adaptent à la pandémie en réévaluant leurs besoins de financements bancaires. A ce jour, la trésorerie ne semble pas être un sujet prioritaire. Le problème serait plutôt celui d’anticiper la baisse des emprunts d’investissement.

Depuis l’adoption des ordonnances, les collectivités, en l’absence de leur nouvel exécutif, ne sont plus handicapées par l’impossibilité de contracter des prêts. L’article 6 de l’ordonnance du 25 mars 2020 prévoit que les délégations en matière d’emprunts qui en principe prenaient fin sont rétablies à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et restent valables jusqu’à la première réunion du conseil municipal ou de l’organe délibérant suivant cette entrée en vigueur.

Après l’annonce de la pandémie, une période de tension sur les marchés et les réponses apportées par la BCE et l’Etat français, la pénurie ne semble plus interroger les collectivités. Enfin, ces dernières, pour la plupart, ont d’importantes lignes de trésorerie. « On a essayé de ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Finances E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club finances pendant 30 jours J’en profite