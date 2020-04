Connaître votre territoire pour mieux le valoriser

Publié le 06/04/2020 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Dans des domaines aussi variés que la couverture mobile, l’état de la voirie, l’accessibilité à la fibre optique ou encore la mesure de la qualité de l’air, les élus locaux souhaitent mieux connaitre leur territoire pour mieux le penser.

Face aux attentes grandissantes des habitants en termes de qualité de vie, les élus doivent s’appuyer sur des solutions fiables et pratiques, mais sont confrontés à un déficit de données. Ils ont besoin d’informations collectées au plus près des lieux de vie, ou de renforcer la coordination interne via des outils d’aide à la décision. C’est dans ce contexte que la communauté de communes Bassée-Montois a fait appel à différents services de La Poste, pour accompagner les élus.

Raccorder le territoire à la fibre

A la fois maire de Grisy-sur-Seine (77) et vice-président de la communauté de communes Bassée-Montois en charge de l’aménagement numérique, Jean-Claude Jegoudez a ainsi décidé de se tourner vers les Solutions d’Efficacité Territoriale de La Poste. L’élu vient d’obtenir l’accord des 42 communes adhérentes pour fiabiliser les adresses de chaque foyer. « L’objectif est d’obtenir des informations géolocalisées pour chaque demande de raccordement à la fibre optique, avance Jean-Claude Jegoudez. Jusque-là, 350 foyers n’étaient pas éligibles du fait d’adresses approximatives.»

«Plus important encore, ces données ultra précises permettent aux services de secours d’intervenir plus sûrement sur un site parfaitement localisé. »

Densifier les mesures de couverture mobile sur tout le territoire

Mais ce n’est pas tout. Le vice-président de la communauté de communes Bassée-Montois a poursuivi cette expérience concluante en demandant à Geoptis, filiale de La Poste, de tester la qualité de la couverture mobile 4G sur les 422 km2 de la communauté. Depuis six mois, Geoptis accompagne en effet les collectivités pour mesurer la couverture mobile sur leur territoire (champs, accessibilité…).

« Les facteurs sont les mieux placés pour tester la qualité de la couverture 4G à travers les territoires »

« Les facteurs sont les mieux placés pour effectuer ces tests. Ils circulent à bord d’un véhicule équipé d’un kit de téléphones mobiles. Ces téléphones envoient pendant la tournée les données de test effectuées sur chaque réseau tous les 10 mètres ou toutes les 15 secondes, selon des protocoles conformes aux préconisations de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques, des Postes et de la distribution de la presse (ARCEP), explique Jean-Claude Jegoudez. On recueille ensuite ces données cartographiées (intégrables au SIG), que l’on compare avec celles des opérateurs pour identifier la qualité de couverture précise de chaque opérateur, rue par rue. Et les écarts sont parfois édifiants ! » De quoi permettre aux quelques 24 000 habitants de l’ensemble des communes de choisir leur abonnement en bonne connaissance de cause.

Mais Jean-Claude Jegoudez veut aller plus loin pour répondre aux besoins des établissements publics locaux. « J’étudie actuellement la possibilité de mesurer la réception mobile à l’intérieur même des bâtiments publics dans nos 42 communes à l’aide de boitiers tests fournis et opérés par Geoptis afin de garantir une réception optimale et permanente, indispensable au fonctionnement des services d’urgence. »

Vers de nouvelles collaborations ?

Autre service fourni par Geoptis : l’audit de voirie, son activité historique. Une caméra fixée sur le toit de la voiture jaune permet de recenser les dégradations de la chaussée, puis d’établir des préconisations de travaux… Un outil précieux pour les EPCI. L’élu reconnait s’y « intéresser de près. Surtout si la mutualisation se fait correctement à l’échelle de l’ensemble des collectivités. »

Sur la base des mêmes savoir-faire et via des micro-capteurs mobiles, les facteurs peuvent encore recueillir des données relatives à la qualité de l’air (particules fines…) pendant leur tournée.

De quoi prendre de bonnes décisions au service de l’attractivité et du développement des territoires…

Notre expert précise… Hélène HANSBERG Directrice du marché Secteur public à La Poste « Présents tous les jours et à travers toutes les communes, les facteurs sont les mieux placés pour jouer un rôle d’observateur régulier et fiable sur le terrain.

Qu’il s’agisse d’examiner le taux de particules fines pour évaluer la qualité de l’air, d’identifier localement les défauts de la voirie ou de mesurer le niveau de couverture mobile, les données recueillies sont de natures très diverses.

Pour en exploiter pleinement le potentiel, La Poste met sur pied une nouvelle plateforme web destinée à rassembler et à valoriser dans une même solution cartographique des données territoriales de la collectivité, tierces (INSEE, Fiscalité, Commerces,…) ou fournies par La Poste elle-même.

Principaux avantages : un accès unique à l’ensemble des données d’un territoire, une prise de décision facilitée par des analyses dynamiques et un outil très simple d’utilisation qui permet d’assurer un meilleur échange autour de ces données. Celles-ci sont stockées en France sur nos serveurs sécurisés et restent bien entendu en conformité totale avec le RGPD.

Une solution pour aider les collectivités à travailler leurs données territoriales en toute autonomie et ainsi piloter efficacement leurs politiques publiques. » En savoir plus : www.laposte.fr/collectivites

