Commande publique : retour (très) détaillé sur l’ordonnance Covid-19

En application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 du 25 mars, Bercy a publié une ordonnance portant diverses mesures concernant les contrats de la commande publique et les contrats publics.

La situation exceptionnelle de « crise sanitaire » liée à l’épidémie de Covid-19 a incité les pouvoirs publics à adopter des règles dérogatoires et temporaires pour la commande publique. Ce dispositif ne traite cependant que de certains aspects du process de passation et de gestion d’un marché public ou d’une concession. De nombreuses autres règles demeurent en vigueur. Et la période inhabituelle de basculement entre les anciens élus municipaux et les nouveaux complexifie encore plus la situation.

L’ordonnance du 25 mars 2020 (1) vise tous les contrats publics « en cours » ou « conclus » entre le 12 mars 2020 et la fin de la durée de l’état d’urgence sanitaire, augmenté de deux mois (2). La deuxième période que les praticiens doivent retenir (s’ils sont concernés) est celle s’écoulant ...