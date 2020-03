Violences conjugales : que peuvent faire les collectivités en période de confinement?

Aide aux victimes

Publié le 30/03/2020 • Par Laura Fernandez Rodriguez Mathilde Elie • dans : A la une, A la Une prévention-sécurité, Actu prévention sécurité, France

Depuis le début du confinement lié à l’épidémie due au coronavirus, associations et spécialistes alertent sur le danger encouru par les femmes victimes de violences conjugales. Que peuvent faire les collectivités dans ces conditions si particulières?

Depuis le début du confinement mis en place le 17 mars, pour endiguer la propagation du Covid-19, plusieurs voix se sont élevées pour alerter du danger encouru par des personnes victimes de violences au sein de leur foyer, et qui sont donc confinées avec leur agresseur.

Une situation inquiétante constatée par l’association France Victimes, qui déplore une recrudescence des sollicitations par appel ou par mail. Depuis le 17 mars, 24% des situations prises en charge par les 130 associations du réseau concernaient des violences conjugales, soit une augmentation de 71% par rapport à la même période en 2019. Selon France Victimes, cela représente une situation sur quatre, contre une situation sur sept l’année passée. Dans une lettre ouverte, la présidente, Maryse le Men Régnier, appelle à la mise en place de mesures exceptionnelles.

Le gouvernement a rapidement reconnu que “le confinement, indispensable à l’endiguement de la pandémie de Covid-19, constitue malheureusement un terreau favorable aux violences conjugales et intrafamiliales: la promiscuité, les tensions, l’anxiété peuvent y concourir”(1). Côté collectivités, le discours converge et insiste sur la pleine mobilisation, même en cette période de crise, des services concernés.

Identifier les forces en présence et les victimes potentielles

A la mairie de Paris, un état des lieux des forces en présence a été réalisé très rapidement : « les associations, le préfet de police, de région, le procureur de la république, tous les partenaires institutionnels… Nous avons appelé tout le monde pour savoir ce qui continuait à fonctionner et selon quelles modalités », énumère Hélène Bidard, adjointe à la maire de Paris en charge de l’égalité femmes-hommes, de la lutte contre les discriminations et des droits humains.

« Avant le confinement, les services sociaux avaient déjà une série de victimes potentielles de violences intrafamiliales dans leur radar. Nous avons mis en place un protocole pour appeler ces personnes sans les mettre en danger et leur faire passer le message qu’elles peuvent décohabiter. Car une femme ne quittera pas son conjoint et son appartement si c’est pour se retrouver à la rue et en danger par rapport au Covid-19 », souligne-t-elle. En parallèle, des places dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale ont été débloquées et mises à destination des conjoints violents, cofinancées par la Ville et l’Etat.

Mobilisation et réactivité



“Le confinement, nous en sommes certains, accentue des situations précaires ou fragiles et nous avons eu à faire face à des situations de violences faites aux femmes et de violences intrafamiliales”, abonde Sophie Queriaud, DGA du département de la Creuse en charge du pôle cohésion sociale. Une cellule de gestion de crise inédite se réunissant a minima quotidiennement, sous l’égide de la préfecture et qui rassemble tous les partenaires – conseil départemental, Caf, direccte , direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations – permet un partage de l’information et une prise de décisions rapide. Les Maisons de solidarité, qui restent ouvertes, peuvent également être des points d’entrée pour les personnes victimes de violences, ainsi que l’accueil en PMI “pour suivre les femmes enceintes ou avec des nourrissons, car nous savons que c’est une période délicate”, indique-t-elle, avant de préciser : “Sur la période, au delà des appartements déjà disponibles, nous serons en mesure de mobiliser des logements supplémentaires via le bailleur social départemental si cela devait s’avérer nécessaire”.

Priorité au logement

Car l’un des leviers clés à actionner peut être celui du logement. A Paris, une dizaine de logements ont été mis à disposition via les bailleurs sociaux, à des adresses tenues secrètes, pour aider les femmes à partir. Un partenariat avec la Fondation des femmes et Maisons du Monde permet de meubler les logements vides en urgence. « Certains allaient être attribués mais étaient vides le temps de faire des travaux. Nous les avons bloqués pour trois mois. Nous devrons ensuite leur trouver d’autres solutions d’hébergement », explique Hélène Bidard.



A Bourg-en-Bresse, le maire Jean-François Debat, a renforcé l’action de sa collectivité en mettant à disposition trois appartements supplémentaires pour pouvoir mettre rapidement les femmes victimes à l’abri. “C’est un signal fort donné par la ville”, salue Jean-Pascal Thomasset, directeur de France Victimes dans l’Ain et secrétaire général de la fédération, qui lance un appel à toutes les collectivités.

“Le logement doit être la priorité pour permettre à ces femmes d’échapper le plus vite possible à leur agresseur, sans passer par le protocole administratif habituel qui prend une dizaine de jours (dépôt de plainte, avocat, ordonnance de protection, logement prioritaire…). Habituellement, on temporise à l’hôtel ou dans les hébergements du 115 avant de trouver un logement. Mais les hôtels sont fermés et les hébergement du 115 sont repriorisés. Or on ne peut pas s’autoriser un temps de réflexion. L’institution judiciaire fonctionne en mode urgence avec le maintien des protocoles de comparution immédiate. Il faut que les collectivités et les associations soient dans cette même logique d’action. Les collectivités détiennent la clé en mettant à disposition des associations et des réseaux des logements vacants pour qu’on puisse agir, dans la journée”, insiste Jean-Pascal Thomasset.

A Grenoble aussi, les élus se mobilisent. La ville a trouvé trois logements – deux studios et un appartement – à mettre à la disposition des associations, et qui devraient ensuite être pérennisés par l’Etat. “Nous travaillons avec les associations du territoire (Solidarité femme Milena, le planning familial, Althéa, pour organiser cela. Il ne s’agit pas de créer un système parallèle car ce sont elles qui sont en première ligne, explique Emmanuel Carroz, adjoint égalité des droits et vie associative. Ainsi, pour accéder à ces logements, les femmes doivent passer par le 115 qui centralise les demandes et les associations qui les orienteront.”

La région Auvergne-Rhône-Alpes a également pris sa part avec le financement de plusieurs logements et de l’aide alimentaire. “Il est aussi question de réduire la chaîne judiciaire entre le procureur et la présidente du tribunal pour que les questions connues soient traitées en urgence”, déclare Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne.

Communiquer

Enfin, afin d’être sûr que le message parvienne aux personnes concernées, la communication se fait pragmatique. Dans l’Essonne, cela passe notamment par des affichettes collées chez les commerçants ouverts et aux médecins, afin de sensibiliser les corps intermédiaires et diffuser l’information dans les rares lieux sociaux encore ouverts. La police municipale est également mobilisée.

A Paris, une affichette va également être installée dans les lieux publics restant ouverts : les commerces ouverts, chez les médecins, les services sociaux…

Et sur les réseaux sociaux, nombreux sont également ceux qui relaient les numéros et les contacts d’urgences pour effectuer un signalement en cas de violences. Ils n’hésitent pas aussi à solliciter la vigilance citoyenne, comme le maire de Bordeaux, Nicolas Florian.

[#Covid_19fr] La Ville de #Bordeaux se mobilise pour lutter contre les violences intra-familiales en période de confinement, alors que les signalements sont plus difficiles à réaliser pour les victimes.

👉 Soyons tous et toutes solidaires des plus vulnérables ! pic.twitter.com/NcNVEO0JeV — Nicolas Florian (@nflorian33) March 24, 2020

La DGA de la Creuse, Sophie Queriaud, sait toutefois que c’est une course de longue haleine qui s’annonce. “Nous n’en sommes qu’au début, avec la prolongation du confinement, nous sommes certains qu’il y aura des situations encore plus précaires.”