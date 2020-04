« Nous voulons aider et guider les secrétaires de mairies »

Ruralités

Publié le 02/04/2020 • Par Frédéric Ville • dans : Actu Emploi, France

Karine Follin a créé en mars 2019 l’Association des secrétaires des mairies rurales de France dont elle est présidente. Objectif : répondre notamment aux besoins de formation et d’informations législatives rapides.

Pourquoi créer une Association des secrétaires des mairies rurales de France (ASMRF) ? N’y avait-il aucune association existante à ce jour ?

Le Syndicat national des secrétaires de mairies créé en 1989, a logiquement l’objectif de défendre leur statut. On notera aussi quelques associations de secrétaires de mairie départementales (1). Avec l’ASMRF, je voulais, avec deux autres collègues, créer une association nationale sur l’emploi, et non sur le statut.

Après un questionnaire recensant les besoins des secrétaires de mairie de l’Eure, nous donnons actuellement du contenu au site internet, afin de lancer, courant 2020, une campagne d’adhésions au niveau national, et pourquoi pas, à terme des bureaux départementaux.

A l’aune de ce questionnaire, votre premier chantier est d’aider les secrétaires de mairie en matière de formation, c’est cela ?

En effet, les formations assurées par le CNFPT ne sont pas adaptées aux secrétaires polyvalentes de mairie rurales. Les grandes intercommunalités ne répondent pas non plus à nos besoins, ou se limitent à leurs compétences (urbanisme, voirie…). Les formations privées, elles, coûtent trop cher pour les communes rurales. Sur internet, les informations sont souvent non adaptées à notre métier ou limitées en temps d’accès.

Enfin, il est souvent difficile, pour une secrétaire de mairie de trouver deux ou trois jours de libres pour suivre une formation. Nous allons donc mettre en ligne sur notre site internet des tutoriels ou des fiches pdf, avec références de liens vers Légifrance, mises à jour régulières et accessibilité immédiate.

Pour la formation généraliste, il faut aider et guider les secrétaires. Exemple ? En matière d’état civil, beaucoup ne savent pas porter correctement une mention marginale sur un acte de naissance (mariage, décès, etc.) : où ? dans quel ordre ? Côté logiciels, je prends contact avec les fournisseurs pour créer des notices intermédiaires par rapport à ce qu’ils font, avec des détails intéressant les secrétaires de mairie.

En matière de législation, comment apporter des réponses rapides aux secrétaires de mairie ?

C’est notre second chantier. Suivre une législation abondante est difficile. Le nouveau répertoire électoral unique, la déclaration nominative simplifiée (mensuelle et non plus annuelle), bientôt le compte financier unique…, toutes ces modifications doivent se faire rapidement. L’association vise à rassembler ces informations sur son site internet.

L’ASMRF devra aussi, par ses relations avec les éditeurs de logiciels, les directions générales des collectivités locales ou des finances publiques, publier des informations en temps réel. Sans oublier l’organisation de réunions de formation en petits groupes. Bienvenue à toutes les bonnes volontés !

