Les services publics locaux : d’autres solutions économiques sont à inventer (3/4)

Publié le 20/05/2020 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Réfléchir hors du cadre en repensant l’offre de services publics, associer de nouveaux acteurs ou reconsidérer les modèles économiques urbains… autant de pistes expérimentées ou en devenir pour renouveler les financements.

Chiffres-clés 50 000 € de recettes annuelles, environ, seront liées à la vente de l’énergie photovoltaïque,

à Loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais), lorsque les 2 500 m² des toitures des bâtiments publics auront fini d’être équipés d’ici à fin avril 2020.

Et si trouver de nouveaux gisements financiers – que ce soit en termes d’économie de charges ou de gain de recettes – supposait de réfléchir en dehors du cadre ? C’est ce que préconise Nicolas Crinquant, directeur du département « environnement » du cabinet de conseils Espelia. « Cela veut dire être capable d’associer tous les acteurs qui gravitent autour d’un projet, y compris les usagers et les citoyens, mais aussi savoir hybrider intelligemment les services publics pour générer des économies et proposer une nouvelle qualité de services », détaille-t-il.

Dans le domaine de l’environnement, les expérimentations fusent. Depuis cinq ans, la communauté d’agglomération du Grand Belfort (52 communes, 105 000 hab.) a déployé un releveur automatique de compteurs d’eau (gérée en régie) adossé aux ...