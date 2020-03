Les agences de développement, trait d’union entre territoire et entreprises

Coronavirus

Publié le 30/03/2020 • Par Pascale Tessier • dans : France, Régions

Même durant l'épidémie de Covid-19, les agences de développement et d’attractivité assurent le lien entre les territoires et les chefs d’entreprises.

« Les difficultés, ils les anticipent, mais ce que veulent aujourd’hui les chefs d’entreprises c’est savoir comment je vais survivre, comment je vais payer mes salaires et comment je vais m’en sortir ensuite. » Pour Gérard Lombardi, responsable marketing et développement à la fédération des agences d’attractivité, de développement et d’innovation (CNER), ces structures sont en première ligne pour agir.

Coordonner l’élan de solidarité

Sollicitées par les territoires, dès le début de la crise, elles ont mis à profit leur fichier et leur bonne connaissance du terrain pour coordonner un élan de solidarité. Parallèlement, elles restent au plus près des chefs d’entreprises pour les aider à garder la tête hors de l’eau et envisager le lendemain de crise. Leur action répond à un triple ...

