Finances locales : l’essentiel de la semaine du 23 au 29 mars

Actualité oblige, le Club a consacré sa semaine aux conséquences de l’épidémie de Covid-19. Pour le ministre chargé des collectivités territoriales, la crise du coronavirus va réclamer des « efforts colossaux » sur le front des finances locales. Il explique dans nos colonnes qu’il n’y aura pas « d’argent magique » et que les collectivités seront mises à contribution. Parmi les dossiers brûlants : l’avenir de la contractualisation qui fête ses deux ans et la disparition de la taxe d’habitation.

Menace sur les budgets 2020-2021 des collectivités locales

Cette crise sanitaire pourrait coûter cher aux collectivités. Michel Klopfer et Yann-Florent Fougères, respectivement fondateur et consultant chez CMK, dressent un premier bilan chiffré à date de l’impact sur les ressources des collectivités locales sur leurs budgets 2020-2021. La menace porte principalement sur la fiscalité économique mais aussi par un effet en cascade sur d’autres ressources. Revue de détail et analyses sur le Club.

Adoption de la loi Covid-19 et des ordonnances

Cette semaine a également été marquée par l’adoption au parlement de la loi Covid-19 et des ordonnances sur les budgets communaux, le fond de solidarité aux petites entreprises et la responsabilité des comptables publics. Décryptage sur le Club.

Retrouvez également dans notre newsletter de lundi (1) l’intégralité des articles publiés cette semaine : deux articles sur le financement des services publics locaux, une veille documentaire sur la foire aux questions du gouvernement sur les budgets 2020, un article sur la suspension du jour de carence pour les fonctionnaires territoriaux, une fiche finances sur la recentralisation du RSA, etc…

