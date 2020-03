Coronavirus

Budget : une FAQ du gouvernement pour aider les collectivités

Publié le 27/03/2020

Le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a mis en ligne une foire aux questions sur les dispositions financières, budgétaires et fiscales des collectivités à l'aune de la crise sanitaire actuelle. Au programme : vote et exécution du budget 2020, arrêt des comptes de l’exercice 2019 et vote des décisions fiscales.