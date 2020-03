Accueil

Coronavirus : la protection de l’enfance sous tension

Publié le 27/03/2020 • Par Rouja Lazarova • dans : France

Africa Studio / AdobeStock

Baisse des effectifs, confinement d’enfants et de jeunes dans les établissements ou les familles d’accueil, angoisse des équipes, pénurie de matériel de protection : les raisons des inquiétudes du secteur de la protection de l’enfance sont nombreuses. Localement, les départements et les associations gestionnaires des structures d’accueil s’organisent dans l’urgence. Et font preuve d’imagination pour apporter de la légèreté dans le quotidien perturbé des enfants.

