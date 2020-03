Continuez de profiter pleinement de La Gazette

A nos abonnés

Publié le 27/03/2020 • Par Romain Mazon • dans : A la une, France

La crise sanitaire empêche l’impression et la distribution normale de votre magazine. Mais vous pouvez toujours y accéder, ainsi qu’aux autres services en ligne de la Gazette des communes. Mode d’emploi.

Comme d’autres médias et l’ensemble de la société, la Gazette des communes est impactée par la crise sanitaire, qui perturbe ou gèle des secteurs entiers d’activité.

C’est pourquoi nous avons mis en place plusieurs dispositifs afin que tous nos abonnés puissent continuer à bénéficier de leur magazine, et des services auxquels ils ont droit.

Pour accéder à votre magazine

Désormais, chaque jeudi soir, vous pouvez accéder à la version feuilletable du magazine à paraître le lundi suivant, sur votre ordinateur, en cliquant sur ce lien, après vous être connecté à votre compte abonné.

Nous vous rappelons que vous pouvez toujours accéder à notre version feuilletable sur supports mobiles via l’appli Gazette Kiosq.

Si vous accédez habituellement à la Gazette feuilletable par le biais de l’abonnement de votre collectivité, sur votre lieu de travail (Licence Gazette Pass) :

vous continuez à en bénéficier dès lors que vous vous connectez via un dispositif de VPN.

Si vous n’avez pas de VPN , nous vous invitons à nous communiquer votre email à : licence@infopro-digital.com, accompagné du nom de votre collectivité. Nous générerons vos identifiants de connexion pour accéder à nos contenus depuis votre domicile et vous les transmettrons par retour de mail.

, nous vous invitons à nous communiquer votre email à : licence@infopro-digital.com, accompagné du nom de votre collectivité. Nous générerons vos identifiants de connexion pour accéder à nos contenus depuis votre domicile et vous les transmettrons par retour de mail. Si vous souhaitez que d’autres collaborateurs de votre collectivité puissent continuer à accéder à distance à l’ensemble de nos contenus, vous pouvez également nous transmettre directement à licence@infopro-digital.com (en précisant le nom de votre collectivité), une liste d’emails des collaborateurs pour lesquels vous souhaitez un accès Abonné nominatif. Nous leur transmettrons leurs identifiants de connexion pour accéder à nos contenus depuis leur domicile.

La Gazette ouvre les clubs premiums à tous ses abonnés

Pendant cette période particulière, et contraignantes pour nous tous, nous avons également décidé d’ouvrir gratuitement à nos abonnés au magazine l’accès à l’ensemble des Club Premiums de la Gazette. Vous pourrez ainsi consultez tous les articles des Clubs Finance, Prévention Sécurité, Technicité, et RH.

Découvrez librement 250 indicateurs des territoires

Enfin, pour que vous puissiez utiliser à plein tous les services de la Gazette, nous vous offrons l’accès gratuit à l’ensemble des 250 indicateurs Open Data Gazette pour votre territoire jusqu’au 30 avril 2020.

Pour y accéder, vous pouvez remplir le formulaire de démonstration en cliquant ici, vous serez alors recontacté(e) par nos équipes pour l’ouverture de vos droits.

Et bien entendu, suivez-vous nous tous les jours sur le site de la Gazette, avec toutes nos alertes et décryptages des effets de la crise sur vos missions et vos conditions de travail.

Bonnes lectures