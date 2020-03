Le salaire des territoriaux en baisse en 2018

Ce premier bilan de l’état des salaires dans la fonction publique en 2018 prend en compte aussi bien les fonctionnaires que les contractuels ou les vacataires, les agents en contrats aidés, etc.

Seules les rémunérations des assistants maternels ou encore des apprentis, plus spécifiques, sont exclues de l’analyse.

Or ces résultats provisoires n’apparaissent guère encourageants. En effet, si le salaire net moyen augmente, en euros courants, de 0,9% dans les trois versants, cette augmentation ralentit par rapport à 2017, où elle s’établissait à +1,9%.

Dans la territoriale, il s’agit même d’un net coup de frein : + 1% contre 2,1% l’année précédente.

Selon les auteurs de l’étude, ce ralentissement « provient notamment de l’absence de revalorisation du point d’indice, après deux augmentations successives de 0,6 %, en juillet 2016 puis en février 2017 ».

Autres raisons évoquées : « Le report à 2019 de la poursuite de l’application du PPCR pour les fonctionnaires et, dans une moindre mesure, par le rétablissement du jour de carence ».

Un salaire de 1960 € net mensuel dans la FPT



Dans les collectivités locales et leurs établissements, le salaire net moyen s’établit, en 2018, à 1 960 €, alors qu’il est de 2 300 € sur l’ensemble de la fonction publique (2 570 € pour les agents d’État et 2310 pour les hospitaliers). Ces écarts s’expliquent par les différences de structure des effectifs : alors que 60% des agents de l’État appartiennent à la catégorie A, ils sont seulement 30% dans la fonction publique hospitalière et 10% dans la territoriale. À l’inverse, les trois quarts des agents des collectivités, et la moitié de ceux des hôpitaux et établissements médico-sociaux, sont de catégorie C, contre un agent sur cinq dans la fonction publique d’État.