Unité de méthanisation : alliance réussie entre agriculteurs et collectivités

La réalisation d'une unité de méthanisation a su fédérer 47 agriculteurs, mais aussi un quartier de la ville de Lys-Haut-Layon et un collège approvisionnés en chaleur. Écologiquement et financièrement pertinent.

L’unité de méthanisation (UM) de Vihiers, à Lys-Haut-Layon (Maine-et-Loire) regroupe 47 agriculteurs au sein de la SAS Bio Énergie. Depuis mai 2017, elle revend sa production d’électricité et de chaleur. Les deux tiers de la chaleur produite alimentent, via un réseau de chaleur de 1,5 km, le collège Vallée du Lys et des bâtiments communaux du nouveau quartier des Courtils : un pôle santé, une salle de sport, une halte-garderie, une dizaine de foyers, bientôt une piscine qui consommera le tiers restant de chaleur produite, et peut-être un futur hôpital.

Pourtant vers 2009, la commune vise davantage une chaufferie bois pour alimenter le site ...