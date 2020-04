Â« Cette crise impactera nos ressources sur a minima 2 ans Â»

Coronavirus

« Cette crise impactera nos ressources sur a minima 2 ans »

Publié le 08/04/2020 • Par Cédric Néau • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

REGION-NA/F.ROCH

Le président de Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, précise l’impact qu’aura l’épidémie du Coronavirus sur les comptes de la région. Un exemple de la façon dont les régions adaptent leur budget et leur stratégie financière sur le court et le moyen terme à un choc sanitaire et financier.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Coronavirus

Finances locales