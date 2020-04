« L’époque où l’on construisait un supermarché seul est révolue, il faut du logement, du loisir… »

[Interview] Urbanisme commercial

Franck Proux, directeur du développement d’Immo Mousquetaires, la foncière intégrée du groupement Les Mousquetaires (Intermarché, Netto, Bricomarché, Roady…), décrypte les évolutions de son métier et les implications dans les territoires.

Chiffres-clés 2017 : livraison de la première opération mixte d’Immo Mousquetaires : le programme Saint-Loup, à Marseille.

2016 : la foncière Immo Mousquetaires se lance dans la promotion d’opérations mixtes.

2013 : Immo Mousquetaires décide de se développer dans les métropoles.

Dans quelle direction et vers quels territoires la stratégie de la foncière Immo Mousquetaires évolue-t-elle ?

Le groupement Les Mousquetaires est leader de la grande distribution dans les zones rurales, mais nous tombons à 7 % de parts de marché dans les métropoles.

Pour pénétrer ces zones, il n’est plus question de créer un supermarché avec son parking devant : l’époque où l’on construisait un supermarché seul est révolue. Nous devons arriver avec une réponse globale, comprenant du commerce, du logement, du bureau, du loisir, de la santé…

Or les opérateurs immobiliers tels Altarea, Vinci ou Bouygues vont chercher un peu Carrefour, beaucoup Casino et rêvent tous de Monoprix. Alors, en 2016, nous avons mis en place des moyens humains et financiers pour devenir nous-même promoteur – ou aménageur ou ensemblier.

Etes-vous dorénavant plus proche du métier de promoteur que de celui d’une foncière d’immobilier commercial ?

Le métier de base a évolué mais pas ma priorité : développer les enseignes du groupe. Ma clé d’entrée n’est pas « je veux faire 800 mètres carrés d’alimentaire », c’est « je veux pénétrer une ville, un quartier, qu’est-ce qui manque à cette ville, à ce quartier, pour la ou le dynamiser ? ».

Le rôle de mes équipes est d’imaginer le projet urbain et de chercher des partenaires pour le réaliser. Nous avons créé en 2017 une structure d’aménagement en interne, qui compte maintenant vingt et un « spécialistes de territoires urbains » dans huit régions.

Quels projets avez-vous en cours et comment les maires les accueillent-ils ?

Vingt-cinq projets sont à l’étude. Trois à quatre promesses seront signées cette année. Les maires sont très ouverts parce qu’on les sécurise. Contrairement au promoteur, une fois l’opération livrée et vendue, moi, je reste. Je ne construis pas de la pierre : je crée de l’activité que je vais exploiter moi-même pendant dix ou vingt ans, donc j’ai intérêt à ce que le programme soit parfait.

Les territoires ruraux et les villes moyennes, qui ont fait votre développement, vous intéressent-ils toujours ?

Bien sûr. Nous avons plein de sites à agrandir, parfois à réduire, à restructurer… 50 % de mes investissements sont consacrés à l’urbain et 50 % à tout le reste. On ne ferme plus de magasins dans les territoires ruraux.

Vous en avez fermé par le passé et vous avez laissé des friches…

C’est vrai, et c’est nul. Le traitement des friches – ou « improductifs », c’est plus élégant – a longtemps été comptable : le bâtiment était amorti et ne représentait donc pas une charge dans les comptes. La prise de conscience date de deux à trois ans. Une équipe est aujourd’hui dédiée à leur valorisation.