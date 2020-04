Comment l’Anil accompagne les collectivités locales

Réunissant toutes les parties prenantes du logement, l’Agence nationale pour l’information sur le logement a pour vocation de délivrer "une information neutre, complète et gratuite", au grand public comme aux collectivités. Entretien avec Roselyne Conan, la directrice générale.

Informations, conseils sur l’accès au logement, accession à la propriété, rapports locatifs – notamment sur le logement indigne ainsi que sur la prévention des expulsions (1) – droit de la copropriété, etc. : ces informations de nature juridique, financière et fiscale sont rassemblées et délivrées par les 450 juristes de l’Agence nationale pour l’information sur le logement (Anil) (2) et ses 79 agences départementales (Adil). Ces derniers sont présents dans 83 départements et 1 100 lieux de permanence (CCAS, mairie, Maisons France Services) aux côtés des collectivités ...