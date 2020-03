Tribune

Coronavirus : menace sur les budgets 2020-2021 des collectivités locales

Publié le 27/03/2020 • Par Auteur associé • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Décryptages finances, France

Michel Klopfer et Yann-Florent Fougères, respectivement fondateur et consultant chez CMK, dressent un premier bilan chiffré à date de l'impact de la crise actuelle liée au coronavirus sur les ressources des collectivités locales sur leurs budgets 2020-2021. La menace porte principalement sur la fiscalité économique mais aussi par un effet en cascade sur d'autres ressources. Revue de détail et analyses.

Michel Klopfer Fondateur Cabinet Michel Klopfer