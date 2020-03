Economie circulaire en Europe : favoriser enfin l’éco-conception

Développement durable

Après avoir calé sa stratégie de l'économie circulaire sur le recyclage, l'Europe veut favoriser la production de biens et de services plus durables. Elle vient de présenter un plan d'actions pour une « Europe plus propre et plus compétitive » qui va se dérouler jusqu'en 2023… Décryptage.

Gestion des déchets