Gestion de crise : le soutien des CCI aux entreprises

[Opinion] Crise sanitaire

Publié le 25/03/2020

Pour Pierre Goguet, président de CCI France, les chambres du commerce et de l'industrie et les collectivités territoriales ont engagé un combat économique contre le coronavirus. Dans cette tribune, il prône un rapprochement de ces différents acteurs en cette période de crise.

Les récentes crises liées aux blocages des gilets jaunes puis aux grèves contre la réforme des retraites avaient démontré toute la pertinence d’une gestion de crise au plus près des territoires. Partout, les chambres de commerce et d’industrie et les collectivités territoriales s’étaient mobilisées pour faire front commun et aider les entreprises lourdement impactées par les blocages. Nos commerçants, nos industries, nos TPE-PME avaient pu trouver en proximité un accompagnement, une écoute, parfois une aide financière.

Aujourd’hui, avec la crise du coronavirus, dont l’ampleur économique est d’une dimension bien supérieure, nous assistons à nouveau à la mise en place d’unions sacrées dans les territoires. Les CCI sont en première ligne dans l’accompagnement de toutes les entreprises ayant besoin de s’y retrouver dans les dispositifs de soutien, qu’ils soient nationaux ou régionaux. Elles assurent aussi partout en France le lien de confiance indispensable, sous forme de hotlines (combien l’accompagnement téléphonique humain est indispensable en ce moment !) ou de boîtes mails dédiées. Ainsi, sur les seules journées du 17 au 20 mars, le réseau des CCI a traité plus de 42 000 appels ou mails d’entrepreneurs, le plus souvent en réelle détresse face à la baisse ou arrêt total de leur activité.

Les régions sur le pied de guerre

Mais les CCI ne sont pas seules dans ce combat économique contre le coronavirus. Toutes les collectivités, quelles que soient leurs compétences, sont sur le pied de guerre. D’abord les régions qui contribuent pour une part significative au fonds de solidarité qui aidera financièrement les chefs d’entreprises de TPE, les micro-entrepreneurs et indépendants les plus en difficulté. Certaines régions prévoient ainsi d’aller au-delà de ce que l’Etat met en place comme filet de sécurité pour ce public très exposé. La plupart des conseils régionaux ont fait le choix de piloter ou de rejoindre des task-forces réunissant la plupart des acteurs du soutien aux entreprises : réseaux consulaires, services déconcentrés de l’Etat, BPI, experts-comptables, organisations professionnelles… tous s’y retrouvent dans l’intérêt collectif.

Les CCI partagent notamment avec les Régions leurs remontées sur les secteurs les plus touchés, les entreprises les plus en difficulté, les besoins exprimés… Elles vont parfois plus loin en co-organisant les cellules d’accompagnement, mettant en ligne des sites communs, des numéros uniques, élaborant des brochures co-timbrées, diffusant des facebook lives ensemble comme dans les Hauts-de-France où la coordination est optimale… Certaines CCI vont jusqu’à participer à l’instruction des aides financières proposées par la Région.

Le rôle essentiel des autres collectivités

D’autres collectivités peuvent être aussi moteurs : ainsi, des plans d’urgence ont pu voir le jour au niveau départemental, comme à Nice, avec le concours du Conseil départemental, de la métropole, des autres intercommunalités et de la CCI. Dans le Puy-de-Dôme, la CCI a aussi donné l’impulsion pour que toutes les intercommunalités rejoignent la métropole, la chambre d’agriculture, la CPME et le MEDEF pour faire équipe dans la lutte contre le coronavirus. Sans compter le rôle essentiel des communes dans la sécurité économique locale et l’accès des entreprises et des populations aux approvisionnements.

Dans cette crise exceptionnelle, nos raisons d’être, notre engagement pour l’intérêt général, rapprochent encore davantage les collectivités des établissements publics que sont les CCI.