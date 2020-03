Les « 1 000 cafés », coup de com’ ou recette miracle ?

Ruralité

Publié le 27/03/2020 • Par Clémence Villedieu • dans : France

L’opération « 1 000 cafés », mesure essentielle du plan d’action gouvernemental en faveur des territoires ruraux, se construit sur un modèle économique fragile et devra faire ses preuves au-delà des municipales.

Chiffres-clés 23 communes ont été sélectionnées parmi près de 700 dossiers reçus sur le site des « 1 000 cafés » (liste ci-dessous). Le Groupe SOS, initiateur du projet, annonce recevoir une vingtainede nouvelles candidatures par semaine. Auvergne - Rhône-Alpes : Beaulon (Allier), Culhat (Puy-de-Dôme), La Bauche (Savoie).

Beaulon (Allier), Culhat (Puy-de-Dôme), La Bauche (Savoie). Bretagne : Guilligomarc’h (Finistère), Sains (Ille-et-Vilaine).

Guilligomarc’h (Finistère), Sains (Ille-et-Vilaine). Bourgogne - Franche-Comté : Saint-Emiland (Saône-et-Loire). Centre - Val de Loire : Baccon (Loiret), Cerelles (Indre-et-Loire).

Saint-Emiland (Saône-et-Loire). Baccon (Loiret), Cerelles (Indre-et-Loire). Nouvelle-Aquitaine : La Dornac (Dordogne), Lavaveix-les-Mines (Creuse), Meilhan-sur-Garonne (Lot-et-Garonne), Saint-Solve (Corrèze).

La Dornac (Dordogne), Lavaveix-les-Mines (Creuse), Meilhan-sur-Garonne (Lot-et-Garonne), Saint-Solve (Corrèze). Occitanie : Bours et Odos (Hautes-Pyrénées), Capendu (Aude).

Bours et Odos (Hautes-Pyrénées), Capendu (Aude). Pays de la Loire : Congrier (Mayenne), Ligron et Tresson (Sarthe).

Congrier (Mayenne), Ligron et Tresson (Sarthe). Grand Est : Girancourt et Monthureux-sur-Saône (Vosges), Thin-le-Moutier (Ardennes), Ugny (Meurthe-et-Moselle).

Girancourt et Monthureux-sur-Saône (Vosges), Thin-le-Moutier (Ardennes), Ugny (Meurthe-et-Moselle). Hauts-de-France : Zudausques (Pas-de-Calais).

C’est décidé ! Mille cafés seront implantés dans les communes rurales françaises. Vingt-trois communes ont à ce jour été sélectionnées par le Groupe SOS, porteur de l’opération. A La Dornac, village de Dordogne de 400 habitants, le restaurant a fermé pour liquidation judiciaire. « Les gérants successifs se sont épuisés », reconnaît Philippe Vieillefosse, élu sortant (DVG). A Culhat (1 100 hab., Puy-de-Dôme), à quatre reprises, des couples ont porté la gestion de l’épicerie sans pouvoir dégager de rentabilité. « La population locale ne peut pas suffire », concède le premier adjoint à l’élu sortant (DVG), Gilles Dartois. « Pour réussir, les gérants vont s’appuyer sur le soutien de la mairie et de la population, le réseau des bars, les bénéfices de l’activité de cafetier et la dimension multiservices qui va générer des compléments de recettes », explique la directrice de projet « 1 000 cafés » au Groupe SOS, Chloé Brillon. Michel Morin, président de la commission « ruralité et territoires » de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie ( UMIH ), est sceptique : « Le café doit être confié à des professionnels motivés mais, surtout, il faut un marché. Les gens ne vont pas arrêter d’aller à l’hypermarché pour venir acheter leur baguette dans le café du village. »

Vulnérabilité économique

Le Groupe SOS, qui se positionne comme « une organisation sociale indépendante au service des individus », a choisi d’assumer la vulnérabilité économique en créant, dans chaque commune, une société portant le risque. Au capital s’ajouteront des emprunts définis en fonction des besoins. La petite entreprise devra salarier les exploitants qui, selon les villages, seront seuls ou deux. Rémunérés au Smic, les gérants auront un logement et, à terme, une part d’intéressement. Intervenant dans des secteurs divers allant de l’insertion professionnelle à l’accès aux soins, le groupe va aussi financer les loyers (ou l’acquisition des murs), les petits équipements et les marchandises nécessaires…