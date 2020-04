Aménager des aires de covoiturage

FICHE PRATIQUE TECHNIQUE

Limiter les impacts négatifs de la voiture individuelle et de l’autosolisme est un enjeu pour les collectivités locales. Parmi les mesures envisagées pour réduire le trafic routier et les émissions de gaz à effet de serre, elles encouragent notamment le covoiturage en aménageant des aires dédiées. La présente fiche examine les modalités de leur création et la mise en œuvre de ce dispositif ainsi que les avancées de la loi d’orientation des mobilités de décembre 2019.

