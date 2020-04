Même en centre éducatif fermé, dans la région Paca, le livre vient aux jeunes

Bibliothèques

Un test a permis la création d’espaces de lecture dans des foyers de la protection judiciaire de la jeunesse, avec l’aide de bibliothèques municipales.

Chiffres-clés Public ciblé : jeunes mineurs sous main de justice entre 13 et 18 ans incarcérés en centre éducatif fermé ou autre type d’hébergement dépendant de la PJJ.

Contact : agence régionale du livre, 04.42.91.65.26.

Une convention quadripartite entre l’agence régionale du livre de Paca, les mairies de Nice, Marseille, Toulon et Martigues, la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse (DIRPJJ) et la direction régionale des affaires culturelles (Drac) a été signée fin 2018 pour expérimenter des espaces de lecture au sein de six foyers de jeunes sous main de justice. Les bibliothèques municipales y ont mis du personnel à disposition plusieurs journées par mois. « J’y suis allée avec enthousiasme et prudence car c’était la première fois qu’un tel projet avait un réel souci de faire participer les jeunes et leur personnel encadrant. Cela s’inscrivait dans notre mission de promotion de la lecture publique », se souvient Nora Mekmouche, bibliothécaire, jusqu’en septembre dernier ...