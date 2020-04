Favoriser la biodiversité avec le PLUi

Au-delà du fait que prendre en compte la biodiversité dans la construction de tout projet urbain est une obligation réglementaire pour les collectivités, sa préservation est au cœur de nombreux enjeux pour l’aménagement des territoires. L’objet de cette fiche est de présenter comment utiliser l’ensemble des dispositifs (opposables ou non) pour la favoriser.

Contexte et enjeux

Atouts pour la ville

Lutte contre le changement climatique, préservation des milieux aquatiques et de la ressource en eau, qualité du cadre de vie, santé, attractivité… Tous ces services rendus par la biodiversité doivent être des atouts et non des contraintes pour un territoire.

Lutte contre le changement climatique

Elle passe désormais par les techniques du génie écologique, par des « solutions fondées sur la nature » (dénommées aussi NBS « Nature-based solutions ») dont la biodiversité est un maillon incontournable :