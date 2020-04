Accueil

Actualité

Actualité France

France Les collectivités entrent dans le game de l’e-sport

Développement local

Les collectivités entrent dans le game de l’e-sport

Publié le 09/04/2020 • Par David Picot • dans : France, Innovations et Territoires

Adobestock

L’e-sport, ou sport électronique, constitue un secteur économique en plein essor et un phénomène de société, avec plus de 4 millions de (jeunes) pratiquants français. Cette discipline représente un champ nouveau pour les collectivités, certaines étant attirées par des perspectives économiques et l’image de jeunesse qui y est associée. L’intérêt de cette pratique se manifeste par de l’événementiel, voire par la mise en place d’une organisation territoriale pour la structurer et l’encadrer.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Equipements sportifs

Numérique

Sport