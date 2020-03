Coronavirus : comment fonctionne le nouveau cadre juridique d’état d’urgence sanitaire ?

Crise sanitaire

Publié le 24/03/2020 • Par Géraldine Bovi-Hosy • dans : Actu juridique, Actu prévention sécurité, France, Vos questions / Nos réponses prévention-sécurité • Source : Géraldine Bovi-Hosy

La crise sanitaire engendrée par l’épidémie due au coronavirus nécessite une réponse des autorités exécutives d'une ampleur inégalée appelant la mise en place d’un cadre juridique à la mesure de ce type d'évènement. Avec la loi Covid-19 parue ce 24 mars, un nouveau chapitre intitulé « Etat d'urgence sanitaire » fait son entrée dans le code de la santé publique. Décryptage avec notre juriste, Géraldine Bovi-Hosy.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Comment se met en place l’état d’urgence sanitaire ?

Selon la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, l’état d’urgence sanitaire peut-être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril par sa nature et sa gravité la santé de la population (nouvel article L3131-12 du CSP).

Cette loi crée un nouveau régime juridique d’état d’urgence inspiré de la loi de 1955, avec ses règles de fonctionnement propres. Sa justification est liée à l’actuelle épidémie de Covid-19 mais d’autres crises sanitaires pourront malheureusement peut-être justifier ...