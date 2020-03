Accueil

Loi Covid-19 : une paralysie de la gestion des agents publics est à craindre

Publié le 24/03/2020

La loi Covid-19 autorise le Gouvernement à modifier par ordonnance les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel. Pour les avocates Aurélie Aveline et Nathalie Kaczmarczyk du Cabinet Goutal, Alibert et associés, ce futur texte pourrait oublier la fonction publique, entraînant ainsi une paralysie de l'activité des administrations. Explications.

