Coronavirus : les plateformes communes Sdis/Samu, gage d’efficacité

Crise sanitaire

Publié le 24/03/2020 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Depuis le début de l’épidémie due au coronavirus, les sapeurs-pompiers s’organisent pour venir en aide à leurs collègues des centres du Samu, débordés par le flot d’appels. Là où les plateformes existent, elles démontrent leur efficacité en facilitant la coopération Sdis/Samu.

Véritables urgences, simples conseils, cas suspects de Covid 19, appels de patients angoissés… Depuis le début de l’épidémie due au coronavirus, les standards des services de secours explosent, Samu en tête. Dans certains départements, quand on appelle le 15, il faut désormais parfois attendre une dizaine de minutes avant de pouvoir joindre un opérateur. Inquiets, Service d’incendie et de secours (Sdis) et Samu multiplient les messages sur les réseaux sociaux pour inciter la population à composer le 112 en cas d’urgence vitale. Toujours pour alléger le flux, et afin d’éviter de passer à côté d’une urgence vitale, de nombreux Sdis viennent désormais en aide au 15.

Coronavirus : les pompiers au secours du Samu

Dans ce contexte de crise sanitaire sans précédent, les plateformes communes ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Prévention-Sécurité E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Prévention-Sécurité pendant 30 jours J’en profite

Cet article est en relation avec le dossier