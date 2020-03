Demain, qui paiera les services publics locaux ? (1/4)

Financement

Publié le 24/03/2020 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

La perte de maîtrise des ressources fiscales, renforcée depuis l’annonce de la suppression de la taxe d’habitation, pourrait conduire les collectivités à financer leurs services publics en recourant davantage aux acteurs du secteur privé. Enquête en quatre partie.

Chiffres-clés 61 %

des Français estiment que les services publics vont diminuer dans

les années à venir, selon un sondage Infopro Digital études pour « La ­Gazette » à paraître jeudi 26 mars.

La suppression de la taxe d’habitation signe la perte d’autonomie fiscale des collectivités territoriales. Certes, le manque à gagner est aujourd’hui compensé par l’Etat, mais pour combien de temps ? Et quid du financement des nouveaux services publics amenés à se développer ? Et ce n’est pas le partage de la TVA ni l’impôt foncier qui leur redonneront la maîtrise de leurs ressources fiscales. Alors quelles solutions mettre en œuvre pour financer les services publics locaux ?

La ­proposition qu’avance ­Patrick ­Brenner, administrateur au conseil régional d’Ile-de-France, n’est certainement pas consensuelle : « Taxer les grandes entreprises, notamment les groupes du CAC 40. » Et il souligne : « Leur consentement à l’impôt serait sûrement plus élevé si leur compétitivité et leur ...

