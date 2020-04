Quand les déchets apportent une chaleur précieuse à un papetier et un industriel agroalimentaire

Energie

Le syndicat a créé un circuit court où la chaleur issue de la combustion des ordures devient une ressource pour les entreprises locales.

Chiffres-clés Vapeur produite: production de 88 500 mégawattheures de vapeur en 2018 : 58 % pour le papetier Cenpa et 42 % pour l'industriel Mars Wrigley Confectionery France.

L’économie circulaire, ce sont des histoires de boucles. Celles des cinquante camions qui vont et viennent chaque jour au centre de valorisation énergétique des ordures ménagères (CVEOM) de Schweighouse-sur-Moder. Leur contenu, les déchets, triés et collectés dans les communes alentour, est placé dans deux gigantesques fours à 1 000 °C. Les gaz issus de la combustion génèrent de la vapeur sous pression qui atteint 330 °C. Elle est alors redirigée dans deux immenses tuyaux, et envoyée vers deux usines, celle du papetier Cenpa et Mars Wrigley Confectionery France, chacune distante d’environ un kilomètre. Elles utilisent cette chaleur pour leur production, puis renvoient l’eau, une fois refroidie, vers le centre. Et voilà une autre boucle.

Une immense opportunité

Ce circuit, c’est la ...

