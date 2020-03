Intercos : quel est le nouveau calendrier ?

Municipales 2020

Publié le 23/03/2020 • Par Auteur associé • dans : Actu juridique, France

a_kom via Adobe Stock

Second tour des Municipales reporté, les intercommunalités doivent, elles-aussi faire face à un nouveau calendrier. Quand convoquer la séance d’installation ? Quelles sont les autres mesures transitoires à adopter ? Guillaume Dumas et Valentine Roux, avocats au sein du Cabinet Philippe Petit & associés répondent à ces questions.

Guillaume DUMAS et Valentine ROUX

La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 contient de nombreuses dispositions dont l’objet est d’assurer la continuité juridique dans le contexte du report du deuxième tour des élections municipales et communautaires et des séances d’installation des conseils municipaux et communautaires.

Le texte confirme que l’élection régulière des conseillers municipaux et communautaires le 15 mars 2020 reste acquise quoi qu’il arrive. Ils entrent en fonction à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020.

A l’inverse, lorsqu’un second tour est nécessaire, celui-ci, initialement fixé au 22 mars 2020, est reporté au plus tard au mois de juin 2020 (sa date sera fixée par décret en conseil des ministres après la remise du rapport du comité scientifique qui ...

