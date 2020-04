Numérique vert : « Il est important de ne pas appliquer de recettes de cuisine »

Numérique

Publié le 01/04/2020 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Hugues Ferrebœuf, chef de projets pour The Shift Project, think tank français qui plaide pour décarboner l’économie, insiste sur la nécessité, pour la collectivité, de réaliser un diagnostic précis de son empreinte carbone.

Comment les collectivités s’emparent-elles de la question de l’empreinte environnementale du numérique ?

Aujourd’hui, on constate une prise de conscience généralisée autour de l’empreinte carbone du numérique et du fait qu’elle peut devenir problématique. Sur ce point, les collectivités ne sont pas vraiment plus en retard que d’autres organisations. Cette connaissance est le préalable à tout plan d’actions, car tout un chacun doit contribuer et donc être a minima informé. Pour autant, le premier enjeu réside dans la réalisation d’un audit. Cela nécessite quelques semaines de travail et permet de savoir comment l’empreinte carbone se répartit. Le risque, sinon, est d’appliquer des recettes de cuisine plutôt que s’attaquer aux sujets prioritaires. Il faut, de toute façon, en amont, intégrer la préoccupation de sobriété numérique au niveau des applicatifs et des processus de fonctionnement des architectures.

Quels exemples concrets permettent de bien saisir les enjeux ?

On voit fleurir dans certaines collectivités de grands