Numérique vert : dans les services, frugalité et bonnes pratiques s’installent peu à peu

Publié le 31/03/2020 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

La question de l’impact environnemental du numérique déployé en interne émerge enfin. Mais il reste à prioriser et à généraliser les pratiques vertueuses.

«On a tardé à associer écologie et numérique, comme si le numérique n’avait pas d’impact écologique. Cela reste un angle mort, mais les choses commencent à bouger », constate Emmanuel Vivé, directeur de l’Association pour le développement et l’innovation numérique des collectivités (Adico), et président de Déclic, fédération des opérateurs publics de services numériques. « L’un des arguments avancés est que cela freinerait le développement du numérique, qui est un axe stratégique aujourd’hui. »

Pourtant, dans les services des collectivités, plusieurs leviers pourraient être actionnés… Mais alors, par quoi commencer ? Réutiliser les équipements internes, développer l’écoconception des services numériques, bâtir un data center plus vert, réduire les impressions, le nombre d’e-mails stockés dans les messageries ?

« Cela fait environ deux ans que les collectivités s’intéressent à ce sujet », estime Frédéric Bordage, spécialiste du numérique responsable, fondateur de la communauté GreenIT et auteur de « Sobriété numérique, les clés pour agir » (Buchet Chastel, 2019). En décembre dernier, la communauté GreenIT et le cabinet Espelia ont lancé une enquête pour sensibiliser les collectivités aux enjeux environnementaux du numérique et leur permettre

