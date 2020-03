L’Agence nationale du sport finance les actions des collectivités

Sport

Publié le 23/03/2020 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels finances, TO parus au JO

Un décret du 20 mars a pour objet de soumettre l’Agence nationale du sport au contrôle d’un commissaire du Gouvernement et au contrôle économique et financier de l’Etat. Il détermine les modalités d’exercice des attributions du commissaire du Gouvernement et l’autorité chargée de l’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat placés auprès de l’Agence.

Il complète également l’article R. 411-1 du code du sport :

Les fédérations sportives agréées, les collectivités territoriales et leurs groupements et toute personne publique menant une action dans le champ du sport peuvent recevoir un concours financier de l’Agence nationale du sport mentionnée à l’article L. 112-10 dans des conditions fixées par des conventions annuelles ou pluriannuelles d’objectifs conclues avec elle, concernant le développement de la haute performance sportive.

Les fédérations sportives agréées, les associations qui leur sont affiliées, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations dont l’agrément ne résulte pas de l’affiliation à une fédération sportive agréée peuvent recevoir un concours financier de l’agence dans des conditions fixées par des conventions annuelles ou pluriannuelles d’objectifs conclues avec elle, concernant le développement des pratiques sportives.